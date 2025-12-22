تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي

يبدأ عمر مرموش كأساسي في الهجوم، فيما اختار حسام حسن البدء بـ حسام عبد المجيد بجانب ياسر إبراهيم في الدفاع.

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر شهد البدء بـ محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يبدأ عمر مرموش كقلب هجوم على حساب مصطفى محمد.

ويبدأ محمد حمدي كظهير أيسر أساسي، فيما يبدأ حسام عبد المجيد بجانب ياسر إبراهيم كقلبي دفاع ليبدأن سويا لأول مرة في مباراة رسمية بعد البدء ضد نيجيريا في الودية الأخيرة قبل البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

الوسط: إمام عاشور – حمدي فتحي – مروان عطية.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش – محمد صلاح.

من جهة أخرى، استبعد حسام حسن لاعبين من قائمة الفراعنة للمباراة، وهما محمد صبحي، ومحمد إسماعيل.

وجاءت دكة بدلاء مصر في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد عيد - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

الوسط: محمد شحاتة - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

كان منتخب جنوب إفريقيا قد فاز على أنجولا بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة ذاتها قبل قليل.

