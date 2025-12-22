تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو

توصل نادي بايرن ميونيخ لاتفاق مع نادي أوكاس الإكوادوري للتعاقد مع فيرجيليو أولايو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات فإن بايرن موينيخ اتفق مع نادي أوكاس للتعاقد مع أولايو دون ذكر القيمة المالية.

ومن المقرر أن يوقع أولايو على عقد يربطه بالنادي البافاري لمدة 4 مواسم ونصف.

وسيعمل بايرن على رحيل اللاعب بشكل مباشر على سبيل الإعارة.

ويبلغ أولايو من العمر 17 عاما ويلعب في مركز قلب الدفاع وطولة 188 سم.

ولعب أولايو مع فريقه 5 مباريات خلال الموسم الجاري بواقع 265 دقيقة.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي سيكون أولايو هو الانتداب الأول للنادي الألماني في يناير القادم.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة.

وسيواجه بايرن ميونيخ خصمه فولفسبورج في الجولة 16 من الدوري الألماني يوم 11 يناير من العام الجديد.

وأنهى بايرن العام الحالي بالفوز على هايدينهايم بأربعة أهداف دون رد أمس الأحد.