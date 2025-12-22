إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

مصطفى عبد الرؤوف زيكو - بيراميدز ضد مسار

حقق بيراميدز الفوز على مسار بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت بدور الـ 32 من كأس مصر.

سجل ثنائية بيراميدز كل من عبد الرحمن مجدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف رغم سيطرة بيراميدز الذي لم ينجح في تحويل سيطرته إلى خطورة حقيقية.

في الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 61 تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق مصطفى عبد الرؤوف" زيكو مستغلا تمريرة من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 85 تعرض محمد عطاء لاعب مسار للطرد على أثرها بعد لمسه كرة باليد كانت في اتجاهها إلى المرمى.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني لبيراميدز من ركلة الجزاء بنجاح بعد تنفيذها على يمين الحارس.

وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 من كأس مصر ليلتقي مع الجونة الذي حقق الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32.

