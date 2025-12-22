برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

خالد مرتجي في نادي لايبزج الألماني

عقد وفد الأهلي في ألمانيا، والذي ترأسه خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ونيرة علي المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم، عدة اجتماعات مع مسؤولي نادي لايبزج الألماني، برئاسة يوهان بلينجة المدير التجاري، وذلك من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين الناديين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول فلسفة العمل داخل كل نادٍ، وآليات تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض التجربة الألمانية في بناء منظومات إعداد اللاعبين وربطها بالفريق الأول بصورة احترافية، كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الإدارة الرياضية، والتخطيط طويل المدى، وتطوير الهياكل التنظيمية.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى استعراض الاستراتيجيات التجارية والإعلامية، وبحث فرص التعاون في مجالات التسويق، وتنمية الموارد، وبناء العلامة التجارية.

أخبار متعلقة:
بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي

بما يواكب المتغيرات الحديثة في صناعة كرة القدم ويعزز من الحضور المؤسسي للناديين على المستويين المحلي والدولي.

وأكد وفد الأهلي على أهمية التواصل والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، للاتفاق على مجالات التعاون ووضع أطر واضحة للشراكة المستقبلية، بما يخدم أهداف التطوير الشامل ويدعم مسيرة النجاح لكلا الناديين.

الأهلي خالد مرتجي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي عبد القادر يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي انتهت كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) مسار المصري يتخطى دكرنس إلى ثمن نهائي كأس مصر في مباراة الثلاث ركلات جزاء
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي 16 دقيقة | أمم إفريقيا
ESPN: داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كرة سلة – الأهلي (44)-(40) الزمالك.. الفترة الثالثة ساعة | كرة سلة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو ساعة | الكرة الأوروبية
إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519708/برئاسة-مرتجي-تفاصيل-زيارة-وفد-الأهلي-إلى-نادي-لايبزج