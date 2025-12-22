بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن طاهر تعافى من آلام الركبة بعدما خضع لبرنامج علاجي، ثم شارك في المران الجماعي بشكل كامل.

وكان طاهر اشتكى من آلام في الركبة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر، والتي فاز بها الأهلي بهدف سجله طاهر.

وخرج طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في كأس العاصمة، وذلك لإراحة اللاعبين الكبار قبل مواجهة وي في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

بعدها يلعب الأهلي ضد وي في دور الـ32 لكأس مصر يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر.