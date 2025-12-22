مجموعة مصر - مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(1) أنجولا.. صاروخية في العارضة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جنوب إفريقيا ضد أنجولا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق58. تسديدة صاروخية من مبيكيزيلي مبوكازي ترتد من العارضة.

ق53. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق51. جوووول الثاني لجنوب إفريقيا عن طريق تشيبانج موريمي بعد مرور رائع من مدافع أنجولا ليسدد كرة أرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35.جووووول التعادل لأنجولا عن طريق ويليام شو مستغلا عرضية فريدي من ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ق29. رونين ويليامز يتألق من جديد في التصدي لرأسية من جيلسون دالا.

ق20. جووووول أول لجنوب إفريقيا عن طريق أوسوين أبوليس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق14. تسديدة رائعة من مبابا نزولا ولكن رونين ويليامز يتألق في التصدي.

ق8. توقف المباراة بسبب عطل في أدوات التواصل بين الحكام قبل عودتها للاستئناف من جديد

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل