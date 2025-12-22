مجموعة مصر - مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(1) أنجولا.. صاروخية في العارضة

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

منتخب جنوب إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جنوب إفريقيا ضد أنجولا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - التشكيل.. فوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا وشيكو بانزا على دكة أنجولا بينهم موسيماني.. ثلاثة مرشحين لخلافة هوجو بروس في تدريب جنوب إفريقيا مؤتمر حارس جنوب إفريقيا: الصلابة الدفاعية ستصل بنا إلى أبعد نقطة ممكنة مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: المنتخبات الكبرى تعلمت الدرس.. ولسنا ضمن المرشحين للقب

ق58. تسديدة صاروخية من مبيكيزيلي مبوكازي ترتد من العارضة.

ق53. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق51. جوووول الثاني لجنوب إفريقيا عن طريق تشيبانج موريمي بعد مرور رائع من مدافع أنجولا ليسدد كرة أرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35.جووووول التعادل لأنجولا عن طريق ويليام شو مستغلا عرضية فريدي من ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ق29. رونين ويليامز يتألق من جديد في التصدي لرأسية من جيلسون دالا.

ق20. جووووول أول لجنوب إفريقيا عن طريق أوسوين أبوليس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق14. تسديدة رائعة من مبابا نزولا ولكن رونين ويليامز يتألق في التصدي.

ق8. توقف المباراة بسبب عطل في أدوات التواصل بين الحكام قبل عودتها للاستئناف من جديد

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

جنوب إفريقيا أنجولا كأس الأمم الإفريقية 2025
نرشح لكم
أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة رصاصة قاتلة أمم إفريقيا - التشكيل.. فوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا وشيكو بانزا على دكة أنجولا انتهت أمم إفريقيا - مالي (1)-(1) زامبيا أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب
أخر الأخبار
ESPN: داني ألفيس يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كرة سلة – الأهلي (19)-(15) الزمالك.. انطلاق الربع الثاني 26 دقيقة | كرة سلة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا 36 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو ساعة | الكرة الأوروبية
إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار ساعة | الكرة المصرية
برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519706/مجموعة-مصر-مباشر-أمم-إفريقيا-جنوب-إفريقيا-2-1-أنجولا-جووووول-الثاني