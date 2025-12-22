مجموعة مصر - انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (2)-(1) أنجولا

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جنوب إفريقيا ضد أنجولا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق92. مشاركة متأخرة لشيكو بانزا.

ق79. جوووول الثاني لجنوب إفريقيا بتسديدة من فوستر من داخل منطقة الجزاء.

ق75. كريستوفر مابولولو يشارك بدلا من دالا.

ق58. تسديدة صاروخية من مبيكيزيلي مبوكازي ترتد من العارضة.

ق53. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق51. جوووول الثاني لجنوب إفريقيا عن طريق تشيبانج موريمي بعد مرور رائع من مدافع أنجولا ليسدد كرة أرضية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35.جووووول التعادل لأنجولا عن طريق ويليام شو مستغلا عرضية فريدي من ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ق29. رونين ويليامز يتألق من جديد في التصدي لرأسية من جيلسون دالا.

ق20. جووووول أول لجنوب إفريقيا عن طريق أوسوين أبوليس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق14. تسديدة رائعة من مبابا نزولا ولكن رونين ويليامز يتألق في التصدي.

ق8. توقف المباراة بسبب عطل في أدوات التواصل بين الحكام قبل عودتها للاستئناف من جديد

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

جنوب إفريقيا أنجولا كأس الأمم الإفريقية 2025
