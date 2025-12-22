أمم إفريقيا - التشكيل.. فوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا وشيكو بانزا على دكة أنجولا

أعلن كل من هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا وباتريس بوميل مدرب أنجولا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع أنجولا على ملعب مراكش في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويقود ليلي فوستر هجوم جنوب إفريقيا في المباراة.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا بالكامل كالتالي:

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداز - سيابونجا نجيزانا - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: موهاو نكوتا - تيبوهو موكوينا - يايا سيثولي - أوسوين أبوليس.

الهجوم: سيفو مبولي - ليلي فوستر.

ويلعب جيلسون دالا في هجوم أنجولا، بينما يجلس شيكو بانزا وكريستوفر مابلولولو على دكة البدلاء.

بينما جاء تشكيل أنجولا كالتالي:

الحارس: هوجو ماركيس.

الدفاع: كلينتون ماتا - كيالوندا جاسبار - جوناثان بواتو.

الوسط: زيتو لوفومبو - مانويل شو - أنطونيو مايسترو - تو كارنييرو.

الهجوم: فريدي - جيلسون دالا - مبابا نزولا.

وتتواجد جنوب إفريقيا في المجموعة مع أنجولا ومصر وزيمبابوي.