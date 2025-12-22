قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي

تواجد حسين الشحات في قائمة الأهلي وسط مجموعة من اللاعبين الشباب استعدادا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

وأعلن يس توروب المدير الفني لـ الأهلي قائمته للمباراة التي ستقام مساءً الثلاثاء.

وقرر توروب إراحة معظم لاعبيه قبل مواجهة وي في دور الـ32 لكأس مصر يوم السبت.

وشهدت القائمة أيضا تواجد عمر معوض وإبراهيم عادل وإبراهيم الأسيوطي، بالإضافة لمحمد عبد الله وأحمد عابدين ثنائي منتخب مصر للشباب وحمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين.

وجاءت قائمة الأهلي ضد المحلة في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا - حازم جمال

الدفاع: مصطفى العش - أحمد عابدين - مهند الشامي - حمزة الدجوي - محمود لبيب

الوسط: حسين الشحات - إبراهيما كاظم - إبراهيم عادل - عمر معوض - إبراهيم الأسيوطي - بلال عطية - هشام مصطفى - ياسين عاطف - محمد عاطف - إياد مدحت - عمر العدوي

الهجوم: حمزة عبد الكريم - محمد زعلوك - محمد رأفت

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من طلائع الجيش وفاركو وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.