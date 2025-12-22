عبد القادر يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 17:45

كتب : حسام نور الدين

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد إيجل نوار

يواصل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة.

وبدأ عبد القادر تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الإثنين، في ملعب النادي بمدينة نصر.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن عبد القادر ينفذ آخر مرحلة من التأهيل للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

بعدها يلعب الأهلي ضد وي في دور الـ32 لكأس مصر يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر.

وكان عبد القادر احتفل بحفل زفافه قبل أيام أثناء فترة التوقف.

