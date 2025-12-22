انتهت كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) مسار

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد مسار في دور الـ 32 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------------

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة فيليبي لويس: قدمنا مباراة متكاملة أمام بيراميدز.. وسنواجه أفضل فريق في العالم إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو

نهاية المباراة

ق88. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق عبدالرحمن مجدي من ركلة جزاء.

ق85. ركلة جزاااء لبيراميدز بعد لمسة يد على محمد عطاء الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة.

ق61. جوووول أول لبيراميدز عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو مستغلا تمريرة من زلاكة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: استحواذ بيراميدز على الكرة دون خطورة على مرمى مسار.

بداية المباراة

مسار بيراميدز كأس مصر
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي عبد القادر يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المصري يتخطى دكرنس إلى ثمن نهائي كأس مصر في مباراة الثلاث ركلات جزاء
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي 15 دقيقة | أمم إفريقيا
ESPN: داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كرة سلة – الأهلي (44)-(38) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة سلة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو ساعة | الكرة الأوروبية
إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519699/انتهت-كأس-مصر-بيراميدز-2-0-مسار