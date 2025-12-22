انتهت كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) مسار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد مسار في دور الـ 32 من كأس مصر.

نهاية المباراة

ق88. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق عبدالرحمن مجدي من ركلة جزاء.

ق85. ركلة جزاااء لبيراميدز بعد لمسة يد على محمد عطاء الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة.

ق61. جوووول أول لبيراميدز عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو مستغلا تمريرة من زلاكة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: استحواذ بيراميدز على الكرة دون خطورة على مرمى مسار.

بداية المباراة