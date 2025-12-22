انتهت كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) مسار
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد مسار في دور الـ 32 من كأس مصر.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------------------
نهاية المباراة
ق88. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق عبدالرحمن مجدي من ركلة جزاء.
ق85. ركلة جزاااء لبيراميدز بعد لمسة يد على محمد عطاء الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة.
ق61. جوووول أول لبيراميدز عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو مستغلا تمريرة من زلاكة لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: استحواذ بيراميدز على الكرة دون خطورة على مرمى مسار.
بداية المباراة
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي عبد القادر يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المصري يتخطى دكرنس إلى ثمن نهائي كأس مصر في مباراة الثلاث ركلات جزاء