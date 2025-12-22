المصري يتخطى دكرنس إلى ثمن نهائي كأس مصر في مباراة الثلاث ركلات جزاء

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري

حسم المصري تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي دكرنس في مباراة شهدت ستة أهداف.

وتغلب المصري على دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ 32 والتي أقيمت على استاد السويس.

وينتظر المصري بذلك المتأهل من مواجهة زد أمام ألو إيجيبت "نادي جي" لملاقاته في ثمن النهائي.

وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء لصالح المصري وسجلهم الفريق البورسعيدي.

وبدأت المباراة بضغط من الفريق البورسعيدي في الربع ساعة الأولى بحثا عن هدف التقدم.

ونجح كريم بامبو في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

بينما سريعا نجح مصطفى صفوت في التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 23.

وعاد المصري للضغط مجددا بحثا عن هدف التقدم.

ونجح منذر طمين في ترجمة عرضية كريم بامبو إلى رأسية رائعة داخل الشباك في الدقيقة 37.

وأدرك عمر الساعي الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 48 قبل ختام الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء ثانية.

ومع الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني نجح محمد مرسي من تقليص الفارق لدكرنس بهدف ثاني في الدقيقة 59.

وشهدت الدقيقة 64 اعتراضات كبرى من لاعبي دكرنس بسبب احتساب ركلة جزاء ثالثة لفريق المصري.

ونجح كريم بامبو من تسجيل رابع أهداف الفريق في الدقيقة 68 من ركلة الجزاء.

وغاب الجزائري عبد الرحيم دغمموم عن المباراة بعد حصوله على إذن بالإجازة والسفر إلى الجزائر تحضيرا لحفل زفافه.

