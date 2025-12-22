المصري يتخطى دكرنس إلى ثمن نهائي كأس مصر في مباراة الثلاث ركلات جزاء

حسم المصري تأهله إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي دكرنس في مباراة شهدت ستة أهداف.

وتغلب المصري على دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ 32 والتي أقيمت على استاد السويس.

وينتظر المصري بذلك المتأهل من مواجهة زد أمام ألو إيجيبت "نادي جي" لملاقاته في ثمن النهائي.

وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء لصالح المصري وسجلهم الفريق البورسعيدي.

وبدأت المباراة بضغط من الفريق البورسعيدي في الربع ساعة الأولى بحثا عن هدف التقدم.

ونجح كريم بامبو في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

جوووووول ⚽️ كريم بامبو يسجل الهدف الأول للمصري من علامة الجزاء المصري 1 : 0 دكرنس pic.twitter.com/xkQgmEhLYu — ON Sport (@ONTimeSports) December 22, 2025

بينما سريعا نجح مصطفى صفوت في التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 23.

جووووول 💥💥 دكرنس يعود سريعاً في اللقاء ويسجل التعادل عن طريق مصطفى صفوت المصري 1 : 1 دكرنس pic.twitter.com/SjfBmEpvQh — ON Sport (@ONTimeSports) December 22, 2025

وعاد المصري للضغط مجددا بحثا عن هدف التقدم.

ونجح منذر طمين في ترجمة عرضية كريم بامبو إلى رأسية رائعة داخل الشباك في الدقيقة 37.

جووووول برأسية عالمية من منذر طمين يعطي التقدم للمصري البورسعيدي 👏⚽️ المصري 2 : 1 دكرنس pic.twitter.com/HC2vKordlt — ON Sport (@ONTimeSports) December 22, 2025

وأدرك عمر الساعي الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 48 قبل ختام الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء ثانية.

عمر الساعي يزيد من جراح دكرنس ويسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء ⚽️💥 المصري 3 : 1 دكرنس pic.twitter.com/5xfU3i01Vr — ON Sport (@ONTimeSports) December 22, 2025

ومع الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني نجح محمد مرسي من تقليص الفارق لدكرنس بهدف ثاني في الدقيقة 59.

يا لاعييييييب💥👏 محمد مرسي يسجل الهدف الثاني لدكرنس من ركلة حرة مباشرة عالمية ⚽️ المصري 3 : 2 دكرنس pic.twitter.com/vpf4eK6XGr — ON Sport (@ONTimeSports) December 22, 2025

وشهدت الدقيقة 64 اعتراضات كبرى من لاعبي دكرنس بسبب احتساب ركلة جزاء ثالثة لفريق المصري.

ونجح كريم بامبو من تسجيل رابع أهداف الفريق في الدقيقة 68 من ركلة الجزاء.

وغاب الجزائري عبد الرحيم دغمموم عن المباراة بعد حصوله على إذن بالإجازة والسفر إلى الجزائر تحضيرا لحفل زفافه.