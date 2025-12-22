تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك

يدرس ليفربول التعاقد مع أنطوان سيمينيو جناح فريق بورنموث في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

ويأتي ذلك بعد تعرض ألكسندر إيزاك لإصابة قوية خلال مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة تيليجراف، أن ليفربول يدرس تفعيل شرط خروج أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث في يناير لتعويض غياب إيزاك المحتمل.

سيمينيو سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، لكن تقارير تشير إلى اهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته أيضًا.

إيزاك كان قد تعرض للإصابة بعد تسجيل هدف الافتتاح في فوز فريقه 2-1 على توتنام.

وأفادت صحيفة ذا أثليتك أن المهاجم السويدي يعاني من كسر محتمل في الساق نتيجة التدخل من ميكي فان دي فين.

