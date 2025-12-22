تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

سيمينيو

يدرس ليفربول التعاقد مع أنطوان سيمينيو جناح فريق بورنموث في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق

ويأتي ذلك بعد تعرض ألكسندر إيزاك لإصابة قوية خلال مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة تيليجراف، أن ليفربول يدرس تفعيل شرط خروج أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث في يناير لتعويض غياب إيزاك المحتمل.

سيمينيو سجل 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، لكن تقارير تشير إلى اهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته أيضًا.

إيزاك كان قد تعرض للإصابة بعد تسجيل هدف الافتتاح في فوز فريقه 2-1 على توتنام.

وأفادت صحيفة ذا أثليتك أن المهاجم السويدي يعاني من كسر محتمل في الساق نتيجة التدخل من ميكي فان دي فين.

وتحوم الشكوك داخل ليفربول بشأن إصابة ألكسندر إيزاك خلال مواجهة توتنام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان إيزاك قد تم استبداله بعد ربع ساعة فقط من مشاركته في مواجهة توتنام.

ليفربول سيمينيو إيزاك
