انتهت أمم إفريقيا - مالي (1)-(1) زامبيا

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

أليو ديانج مالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي ضد زامبيا في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2025.

وتبدأ المباراة في الرابعة مساءً على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وتضم المجموعة الأولى كل من المغرب ومالي وزامبيا وجُزر القُمر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

----------------------------------------

انتهت

ق 90+2: جوووووووووووووول داكا في الوقت القاااااتل

ق 84: تسديدة قوية من سينايوكو مرت بجوار المرمى بمسافة قليلة.

ق 73: مقصية من دومينيك تشاندا لاعب زامبيا لكن تصدى لها حارس مالي.

ق 70:تسديدة مقوسة من دورجيليس نيني لاعب مالي لكن حارس زامبيا تصدى.

ق 62: جووووووووول لاسين سينايوكو من تسديدة داخل منطقة الـ 6 ياردات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: ركلة الجزاء تضيع من البلال توري

ق41: ركلة جزاااء لمالي

ق30: نصف ساعة تمر بلا أهداف

ق15: لاسين سينايوكو يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن ويلارد موانسا حارس زامبيا يتصدى للكرة بنجاح.

ق5: أوووووووووووه تسديدة نيني دورجليس تمر بجوار قائم مرمى زامبيا

انطلاق المباراة

مالي زامبيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة مجموعة مصر - استراحة أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(1) أنجولا.. نهاية الشوط الأول رصاصة قاتلة أمم إفريقيا - التشكيل.. فوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا وشيكو بانزا على دكة أنجولا أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.. وهذا موقفنا 9 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – مدرب مالي ساخرا: أشكر فيفا للسماح للاعبين بالانضمام لنا قبل البطولة 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى دور الـ 16.. ثنائية زيكو ومجدي تقود بيراميدز للفوز على مسار 59 دقيقة | الكرة المصرية
برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج ساعة | الكرة المصرية
بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية ساعة | الدوري المصري
مجموعة مصر - استراحة أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(1) أنجولا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519695/انتهت-أمم-إفريقيا-مالي-1-1-زامبيا