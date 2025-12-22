انتهت أمم إفريقيا - مالي (1)-(1) زامبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي ضد زامبيا في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2025.

وتبدأ المباراة في الرابعة مساءً على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وتضم المجموعة الأولى كل من المغرب ومالي وزامبيا وجُزر القُمر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

----------------------------------------

انتهت

ق 90+2: جوووووووووووووول داكا في الوقت القاااااتل

ق 84: تسديدة قوية من سينايوكو مرت بجوار المرمى بمسافة قليلة.

ق 73: مقصية من دومينيك تشاندا لاعب زامبيا لكن تصدى لها حارس مالي.

ق 70:تسديدة مقوسة من دورجيليس نيني لاعب مالي لكن حارس زامبيا تصدى.

ق 62: جووووووووول لاسين سينايوكو من تسديدة داخل منطقة الـ 6 ياردات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: ركلة الجزاء تضيع من البلال توري

ق41: ركلة جزاااء لمالي

ق30: نصف ساعة تمر بلا أهداف

ق15: لاسين سينايوكو يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن ويلارد موانسا حارس زامبيا يتصدى للكرة بنجاح.

ق5: أوووووووووووه تسديدة نيني دورجليس تمر بجوار قائم مرمى زامبيا

انطلاق المباراة