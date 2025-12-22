تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة

تراجع منتخب مصر للمركز الـ35 في تصنيف فيفا عن شهر ديسمبر والصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ 35 عالميا.

كما حافظ المنتخب الإسباني على صدارة التصنيف، وأيضا منتخب الأرجنتين في المركز الثاني.

ولم يشهد التصنيف الجديد تغييرات كثيرة، لعدم لعب مباريات دولية في هذه الفترة باستثناء كأس العرب، وبعض الوديات التي لعبتها المنتخبات الإفريقية استعدادا لأمم إفريقيا.

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

11- المغرب

19- السنغال

34- الجزائر (+1)

35- مصر (-1)

38- نيجيريا

41- تونس (-1)

42- كوت ديفوار

53- مالي (1+)

56- الكونغو الديمقراطية

57- الكاميرون

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:

1- إسبانيا

2- الأرجنتين

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- بلجيكا

9- ألمانيا

10- كرواتيا