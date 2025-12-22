تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر

تراجع منتخب مصر للمركز الـ35 في تصنيف فيفا عن شهر ديسمبر والصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتواجد منتخب مصر في المركز الـ 35 عالميا.

كما حافظ المنتخب الإسباني على صدارة التصنيف، وأيضا منتخب الأرجنتين في المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر

ولم يشهد التصنيف الجديد تغييرات كثيرة، لعدم لعب مباريات دولية في هذه الفترة باستثناء كأس العرب، وبعض الوديات التي لعبتها المنتخبات الإفريقية استعدادا لأمم إفريقيا.

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

11- المغرب

19- السنغال

34- الجزائر (+1)

35- مصر (-1)

38- نيجيريا

41- تونس (-1)

42- كوت ديفوار

53- مالي (1+)

56- الكونغو الديمقراطية

57- الكاميرون

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:

1- إسبانيا

2- الأرجنتين

3- فرنسا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- بلجيكا

9- ألمانيا

10- كرواتيا

مصر تصنيف فيفا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر 2025.. مصر في أمم إفريقيا ومواجهتان بالكأس أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة أمم إفريقيا - حسام حسن: الكل في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز.. وسنفعل كل شيء لحصد اللقب أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا – مروان عطية: نسعى لتحسين صورة منتخب مصر.. ونسعى للفوز باللقب أمم إفريقيا – قائد زيمبابوي: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر
أخر الأخبار
برئاسة مرتجي.. تفاصيل زيارة وفد الأهلي إلى نادي لايبزج 8 دقيقة | الكرة المصرية
بعد التعافي من آلام الركبة.. طاهر ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا ضد أنجولا 16 دقيقة | أمم إفريقيا
رومانو: الأهلي يعرقل انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 35 دقيقة | الكرة المصرية
رصاصة قاتلة 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - التشكيل.. فوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا وشيكو بانزا على دكة أنجولا 45 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الأهلي - الشحات وسط أسماء شابة.. وإراحة أكثر من لاعب قبل مواجهة وي ساعة | الدوري المصري
عبد القادر يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519694/تصنيف-فيفا-منتخب-مصر-يتراجع-للمركز-35-ولا-تغييرات-في-القمة