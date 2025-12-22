أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتاسراي نيجيريا

كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا وجالاتاسراي جاهزيته لقيادة النسور الخضراء في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام تنزانيا مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

ويسعى منتخب نيجيريا للفوز باللقب القاري الرابع في تاريخه والأول منذ 2013.

وقال أوسيمين في تصريحات لـ SportyTV: "سنذهب للحرب، ويوم الثلاثاء هو البداية، سنعطي كل شيء ولن نستهين بأي فريق".

وأضاف "هناك العديد من الفرق المرشحة للفوز، ونسعى لتحقيق حلمنا بالفوز بالبطولة".

وعن إصابته في العضلة الخلفية أوضح "أنا بخير، شكراً لنادي جالاتاسراي لدعمه ومساعدتي على المشاركة في بعض المباريات قبل الانضمام للمنتخب".

وتابع "نفهم إحباط الجماهير، ونعطي كل شيء دائمًا، لكن أحيانًا ركلات الجزاء تعتمد على الحظ".

وشدد أوسيمين "الآن لدينا فرصة لاستعادة ثقة المشجعين، ونعدهم بتقديم كل ما لدينا".

وبسؤاله عن المنافسة على لقب الهداف أوضح "لا أهتم بأن أكون هداف البطولة، الهدف الأهم هو نجاح الفريق والفوز باللقب، أعمل كثيرًا داخل الملعب لدعم زملائي، ونجاح الفريق هو الأولوية".

واختتم أوسيمين تصريحاته "نسعى للفوز بكل مباراة، والفريق جاهز لتقديم أفضل أداء ممكن".

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم تونس وتنزانيا وأوغندا.

وحل منتخب نيجيريا وصيفا في النسخة الماضية بالخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في النهائي.

بطل إفريقيا 3 مرات يشارك للمرة الـ 21 في أمم إفريقيا.