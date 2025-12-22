أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين

النادي : جالاتاسراي

نيجيريا

كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا وجالاتاسراي جاهزيته لقيادة النسور الخضراء في كأس أمم إفريقيا 2025.

أخبار متعلقة:
تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر أبطال أوروبا - هاتريك أوسيمين وانتصار إنتر وثنائية نيوكاسل.. وهزيمة جديدة لبنفيكا تقرير: أوسيمين يغيب عن مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين

ويلعب منتخب نيجيريا أمام تنزانيا مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

ويسعى منتخب نيجيريا للفوز باللقب القاري الرابع في تاريخه والأول منذ 2013.

وقال أوسيمين في تصريحات لـ SportyTV: "سنذهب للحرب، ويوم الثلاثاء هو البداية، سنعطي كل شيء ولن نستهين بأي فريق".

وأضاف "هناك العديد من الفرق المرشحة للفوز، ونسعى لتحقيق حلمنا بالفوز بالبطولة".

وعن إصابته في العضلة الخلفية أوضح "أنا بخير، شكراً لنادي جالاتاسراي لدعمه ومساعدتي على المشاركة في بعض المباريات قبل الانضمام للمنتخب".

وتابع "نفهم إحباط الجماهير، ونعطي كل شيء دائمًا، لكن أحيانًا ركلات الجزاء تعتمد على الحظ".

وشدد أوسيمين "الآن لدينا فرصة لاستعادة ثقة المشجعين، ونعدهم بتقديم كل ما لدينا".

وبسؤاله عن المنافسة على لقب الهداف أوضح "لا أهتم بأن أكون هداف البطولة، الهدف الأهم هو نجاح الفريق والفوز باللقب، أعمل كثيرًا داخل الملعب لدعم زملائي، ونجاح الفريق هو الأولوية".

واختتم أوسيمين تصريحاته "نسعى للفوز بكل مباراة، والفريق جاهز لتقديم أفضل أداء ممكن".

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم تونس وتنزانيا وأوغندا.

وحل منتخب نيجيريا وصيفا في النسخة الماضية بالخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في النهائي.

بطل إفريقيا 3 مرات يشارك للمرة الـ 21 في أمم إفريقيا.

أمم إفريقيا نيجيريا أوسيمين
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) زامبيا.. بداية الشوط الثاني تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر أمم إفريقيا - الركراكي: لم نرغب في المجازفة بـ حكيمي.. وننتظر عودته بفارغ الصبر أمم إفريقيا - حسام حسن.. القارة السمراء تعرف أمجاده بعد انضمامه لقائمة أمم إفريقيا.. ليكيب: ليون يقترب من ضم لاعب منتخب الجزائر
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: جيسوس جاهز ومستعد للمشاركة أساسيا ضد كريستال بالاس 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - بيراميدز (0)-(0) مسار.. بداية المباراة 11 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يتخطى دكرنس إلى ثمن نهائي كأس مصر في مباراة الثلاث ركلات جزاء 17 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: فولكروج يصل إيطاليا خلال ساعات للانضمام إلى ميلان 35 دقيقة | ميركاتو
تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك 49 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) زامبيا.. بداية الشوط الثاني ساعة | أمم إفريقيا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519693/أمم-إفريقيا-أوسيمين-مستعدون-للحرب-ونتفهم-إحباط-الجماهير-بسبب-كأس-العالم