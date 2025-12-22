أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري - الرجاء المغربي

أفاد موقع le360 سبور المغربي أن المدافع يوسف بلعمري سينضم لمعسكر منتخب المغرب في أمم إفريقيا يوم الاثنين.

وذلك لتعويض الغياب المحتمل للقائد رومان سايس الذي أصيب في الدقائق الأولى من المباراة الافتتاحية للبطولة أمام جزر القمر.

المدافع الذي يقترب من الانضمام للأهلي كان في القائمة الاحتياطية للمغرب في أمم إفريقيا.

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد أوضح عقب لقاء جزر القمر أن الجهاز الفني ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة إصابة سايس.

وأوضح الركراكي أن سايس لاعب ذو خبرة كبيرة، وغيابه يعد ضربة قوية للفريق، لكن لدينا بدائل جاهزة مثل جواد الياميق وآدم ماسينا".

منتخب المغرب سيلتقي بمالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

قبل أيام، أتم الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي لضم الظهير الأيسر يوسف بلعمري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع الرجاء المغربي لشراء يوسف بلعمري".

وأضاف "ومراعاة لتواجد اللاعب في معسكر منتخب المغرب أرسلنا مندوبا من النادي لتوقيع العقود وإجراء الكشف الطبي".

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى التي يشغلها حاليا محمد شكري المنضم للفريق قادما من سيراميكا كليوباترا بداية الموسم.

وأيضا أحمد نبيل "كوكا" الذي يشارك في الأساس بمركز لاعب الوسط.

وأشارت التقارير الصحفية المغربية إلى شراء الأهلي ما تبقى من عقد اللاعب مع الرجاء مقابل 500 ألف دولار.

كما كشف موقع Sport7 المغربي رفض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب سفر بلعمري ظهير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي بسبب أمم إفريقيا.

ودفع قرار الركراكي، الأهلي لإرسال أحد الإداريين للمغرب لإكمال إجراءات الصفقة وإخضاع اللاعب للفحوصات الطبية بالدار البيضاء.

وطالب الركراكي اللاعب بالاستمرار في المغرب والتدرب مع المنتخب حتى نهاية المشاركة في أمم إفريقيا بسبب تواجده في القائمة الاحتياطية.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

