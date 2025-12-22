أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط

شدد إريك تشيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن تركيزه بالكامل منصب على تحقيق بداية قوية للنسور الخضراء في بطولة أمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب نيجيريا أمام تنزانيا مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

وقال تشيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن سعداء بالتواجد هنا. هذه مباراة كبيرة لأنها الافتتاحية، والمباراة الأولى دائما مهمة، وبالتأكيد هدفنا الفوز".

وبسؤاله عن مستقبله حال الفشل في البطولة أجاب "أنا مركز فقط على المباراة ولاعبيّ. بعد البطولة سنجتمع مع اتحاد الكرة، الآن تركيزنا على المباراة الأولى ونريد إظهار طموحنا".

ويعاني منتخب نيجيريا من عدد من الغيابات مثل أولا آينا وبنيامين فريدريك بجانب اعتزال ويليام تروست إيكونج دوليا.

وعن الغيابات، قال تشيل: "لا أشعر بالقلق، أثق في لاعبيّ، بالطبع أفضل أن يكونوا جميعا متاحين، لكن لدينا دفاع قوي ونعمل كثيرا على هذا الجانب، عندما نريد الدفاع، الأمر لا يقتصر على المدافعين فقط، الجميع مركز ومستعد للعب".

وأضاف "الأهم هو التركيز على فريقنا لأن الخصم الأول هو نحن".

واختتم تصريحاته بالحديث عن الفشل في التأهل لكأس العالم قائلا: "لدينا بطولة ونحن هنا لنكون طموحين. لا وقت للتفكير فيما حدث سابقا. الأهم الآن هو المباراة القادمة".

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم تونس وتنزانيا وأوغندا.

وحل منتخب نيجيريا وصيفا في النسخة الماضية بالخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في النهائي.

بطل إفريقيا 3 مرات يشارك للمرة الـ 21 في أمم إفريقيا.