أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر

وصف سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الضغط الذي يعيش المدرب الوطني في المنتخبات العربية بالرهيب.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة أوغندا في الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2025 يوم الثلاثاء.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي: "الضغط الجماهيري على منتخب تونس أمر طبيعي وليس استثنائيا، نتابع كرة القدم في مصر، ونعلم أن الضغط على حسام حسن مدرب منتخب مصر رهيب للغاية".

وأضاف "أعتقد أن تحفيز اللاعبين لا يتم بما يقال في وسائل الإعلام، نركز دائما على كيفية تطورالفريق والأداء الفردي والجماعي".

وتابع الطرابلسي "المناخ الجيد والمنشآت الرياضية وأرضيات الملاعب ستكون حافزا لنا للعب كرة قدم جيدة".

وأكمل "نواجه مشكلة في مبارياتنا الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا، بسبب عقلية التعامل مع اسم المنتخب أو تاريخه فقط، وليس الواقع".

وشدد مدرب تونس "سنحاول الانتصار على أوغندا لكسر هذه السلسلة".

وواصل "منتخب أوغندا فريق جيد، والأرقام لا تكذب، هناك العديد من المنتخبات الإفريقية التي تطورت".

واستمر "ربما يكون منتخب أوغندا مفاجأة البطولة، في النسخ الأخيرة رأينا العديد من المنتخبات الكبيرة التي تودع المسابقة من الدور الأول".

وأتم الطرابلسي "أتوقع أن تكون كل المباريات في هذه النسخة تنافسية للغاية بغض النظر عن اسم المنتخبين".

ويدخل نسور قرطاج البطولة بهدف التتويج باللقب، كعادة جميع منتخبات شمال إفريقيا، لكن المؤشرات العامة لا تبدو مبشرة بشكل كامل.

البداية بالنظر إلى نتائج النسخ الماضية، حيث يظهر أن أداء منتخب تونس يسير في منحنى تنازلي واضح. ففي نسخة 2019، قدم الفريق واحدة من أفضل مشاركاته القارية خلال السنوات الأخيرة، ونجح في الوصول إلى نصف النهائي قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث.

في نسخة 2021، تراجع الأداء نسبيًا، وودّع منتخب تونس البطولة من ربع النهائي، دون أن يظهر بنفس الصلابة أو الطموح الذي ميّز مشاركته السابقة.

أما في نسخة 2023، فجاءت الصدمة الكبرى، حين أقصي المنتخب من دور المجموعات، في خروج مبكر كشف حجم الأزمة التي يعاني منها الفريق، ليصبح التراجع هنا واضحًا بالأرقام والنتائج.