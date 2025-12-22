مباشر كأس مصر - المصري (4)-(2) دكرنس.. جووووول بامبو
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 14:28
كتب : FilGoal
يواجه المصري فريق دكرنس ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
-----------------
ق68 جووووول كريم بامبو يسجل الرابع للمصري
ق65 ركلة جزاء ثالثة لصالح المصري
ق59 جووووول محمد مرسي يقلص الفارق
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48 جووووول عمر الساعي يسجل من ركلة جزاء
ق37 جوووول منذر طمين يسجل من رأسية قوية
ق23 جوووول دكرنس يسجل عن طريق مصطفى صفوت
ق18 جوووول أول للمصري عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء
ق15 ضغط بورسعيدي لتسجيل الأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة خبر في الجول - دغموم يغيب عن صفوف المصري لسبب عائلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي خبر في الجول - الأهلي يدرس استمرار سيحا وخروج حمزة علاء للإعارة عمرو زكي يتحدث عن فترة غيابه وسبب عدم تحقيقه لمسيرة صلاح وعرض أستون فيلا التاريخي أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع