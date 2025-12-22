انتهت كأس مصر - المصري (4)-(2) دكرنس.. إلى ثمن النهائي
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 14:28
كتب : FilGoal
يواجه المصري فريق دكرنس ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.
-----------------
نهاية المباراة بتأهل المصري
ق68 جووووول كريم بامبو يسجل الرابع للمصري
ق65 ركلة جزاء ثالثة لصالح المصري
ق59 جووووول محمد مرسي يقلص الفارق
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48 جووووول عمر الساعي يسجل من ركلة جزاء
ق37 جوووول منذر طمين يسجل من رأسية قوية
ق23 جوووول دكرنس يسجل عن طريق مصطفى صفوت
ق18 جوووول أول للمصري عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء
ق15 ضغط بورسعيدي لتسجيل الأول
انطلاق المباراة
