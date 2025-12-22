خبر في الجول - دغموم يغيب عن صفوف المصري لسبب عائلي

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 14:20

كتب : عمرو نبيل

احتفال عبد الرحيم دغموم - المصري ضد بيراميدز

علم FilGoal.com أن الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم المصري البورسعيدي حصل على إجازة من صفوف فريقه من أجل الزواج.

وغادر عبد الرحيم دغموم مصر، من أجل إتمام زواجه.

وذلك بعد الحصول على إذن من نبيل الكوكي المدير الفني التونسي لنادي المصري.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي أمم إفريقيا - الركراكي: لم نرغب في المجازفة بـ حكيمي.. وننتظر عودته بفارغ الصبر خبر في الجول - الأهلي يدرس استمرار سيحا وخروج حمزة علاء للإعارة

ويغيب دغموم عن مباراة فريقه ضد دكرنس ضمن دور الـ32 من كأس مصر يوم الاثنين.

وكان دغموم قد غاب عن قائمة منتخب الجزائر التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما انضم مؤخرا لمعسكر المنتخب الأول للجزائر وغاب عن المشاركة مع منتخب المحليين في أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري) – لوكا زيدان (غرناطة الإسباني) – أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا الإيطالي) – ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – يوسف عطال (السد القطري) – مهدي دورفال (باري الإيطالي) – جوان حجام (يونج بويز السويسري) – زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل الجزائري) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – سمير شرقي (باريس الفرنسي)

الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب الكرواتي) – رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) – آدم زروقان (سان جيلواز البلجيكي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – حسام عوار (اتحاد جدة السعودي) – فراس شايبي (فرانكفورت الألماني) – إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) – إيلان كابال (باريس الفرنسي) – رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – أنيس حاجي موسى (فينيورد الهولندي) – عادل بولبينة (الدحيل القطري) – منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي) – بغداد بونجاح (الشمال القطري) – رضوان بركان (الوكرة القطري)

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة للمرة 21 والتاسعة على التوالي.

بطل 1990 و2019 ودع آخر نسختين من دور المجموعات وبدون تحقيق أي انتصار.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

عبد الرحيم دغموم المصري
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي خبر في الجول - الأهلي يدرس استمرار سيحا وخروج حمزة علاء للإعارة عمرو زكي يتحدث عن فترة غيابه وسبب عدم تحقيقه لمسيرة صلاح وعرض أستون فيلا التاريخي سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) زامبيا.. زملاء ديانج يقتربون من التسجيل 44 دقيقة | أمم إفريقيا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة 51 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم 56 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر ساعة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - المصري (4)-(2) دكرنس.. جووووول بامبو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519687/خبر-في-الجول-دغموم-يغيب-عن-صفوف-المصري-لسبب-عائلي