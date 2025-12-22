خبر في الجول - دغموم يغيب عن صفوف المصري لسبب عائلي

علم FilGoal.com أن الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم المصري البورسعيدي حصل على إجازة من صفوف فريقه من أجل الزواج.

وغادر عبد الرحيم دغموم مصر، من أجل إتمام زواجه.

وذلك بعد الحصول على إذن من نبيل الكوكي المدير الفني التونسي لنادي المصري.

ويغيب دغموم عن مباراة فريقه ضد دكرنس ضمن دور الـ32 من كأس مصر يوم الاثنين.

وكان دغموم قد غاب عن قائمة منتخب الجزائر التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما انضم مؤخرا لمعسكر المنتخب الأول للجزائر وغاب عن المشاركة مع منتخب المحليين في أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الجزائر في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة الجزائري) – لوكا زيدان (غرناطة الإسباني) – أنتوني مانديرا (كان الفرنسي)

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا الإيطالي) – ريان آيت نوري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – يوسف عطال (السد القطري) – مهدي دورفال (باري الإيطالي) – جوان حجام (يونج بويز السويسري) – زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل الجزائري) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) – عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – سمير شرقي (باريس الفرنسي)

الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب الكرواتي) – رامز زروقي (تيفنتي الهولندي) – آدم زروقان (سان جيلواز البلجيكي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – حسام عوار (اتحاد جدة السعودي) – فراس شايبي (فرانكفورت الألماني) – إبراهيم مازا (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) – إيلان كابال (باريس الفرنسي) – رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – أنيس حاجي موسى (فينيورد الهولندي) – عادل بولبينة (الدحيل القطري) – منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي) – بغداد بونجاح (الشمال القطري) – رضوان بركان (الوكرة القطري)

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة للمرة 21 والتاسعة على التوالي.

بطل 1990 و2019 ودع آخر نسختين من دور المجموعات وبدون تحقيق أي انتصار.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.