مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب

يواصل الأهلي استعداداته لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان الأهلي قد أتم اتفاقه على ضم المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء ضمن تدعيمات الفريق.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com تطورات ملف المحترفين والراحلين في الفريق "أتم الأهلي اتفاقه على ضم المغربي يوسف بلعمري لتدعيم مركز الظهير الأيسر، ويبدأ مفاوضات ملف خروج اللاعبين الأجانب في يناير من أجل قيد بلعمري".

وتابع "الأهلي أوضح لأشرف داري صعوبة مشاركته بانتظام هذا الموسم وأن الأفضل خروجه على سبيل الإعارة للمشاركة بشكل منتظم من أجل استعداده لكأس العالم، واللاعب يدرس الأمر خاصة مع وعد الأهلي بعدم تأثر راتبه بشكل كبير".

وأضاف "نيتس جراديشار أبدى موافقة مبدئية على الرحيل في يناير على سبيل الإعارة بشرط الحصول على نفس راتبه مع النادي الجديد أو رحيله بشكل نهائي حال تلقى عرضا مناسبا".

وأوضح "توروب أبلغ الأهلي بعدم ممانعته في رحيل جراديشار ولكن بشرط ضم مهاجم أفضل في نفس فترة الانتقالات".

وواصل المصدر "الأهلي في مفاوضات متقدمة بشأن ضم حامد حمدان في يناير المقبل ويتواصل مع بتروجت واللاعب لبحث إمكانية حسم الصفقة بشكل رسمي".

واختتم تصريحاته "الأهلي أبلغ توروب بالعرض البرتغالي المقدم لأحمد نبيل كوكا وينتظر حسم مصيره قبل يناير، ومحمد مجدي أفشة استقر على الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية ودراسة العروض المقدمة".