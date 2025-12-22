مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

يس توروب - المدير الفني فريق الأهلي

يواصل الأهلي استعداداته لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي خبر في الجول - الأهلي يدرس استمرار سيحا وخروج حمزة علاء للإعارة سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع كرة سلة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب السوبر بعد الفوز على الأهلي

وكان الأهلي قد أتم اتفاقه على ضم المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء ضمن تدعيمات الفريق.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com تطورات ملف المحترفين والراحلين في الفريق "أتم الأهلي اتفاقه على ضم المغربي يوسف بلعمري لتدعيم مركز الظهير الأيسر، ويبدأ مفاوضات ملف خروج اللاعبين الأجانب في يناير من أجل قيد بلعمري".

وتابع "الأهلي أوضح لأشرف داري صعوبة مشاركته بانتظام هذا الموسم وأن الأفضل خروجه على سبيل الإعارة للمشاركة بشكل منتظم من أجل استعداده لكأس العالم، واللاعب يدرس الأمر خاصة مع وعد الأهلي بعدم تأثر راتبه بشكل كبير".

وأضاف "نيتس جراديشار أبدى موافقة مبدئية على الرحيل في يناير على سبيل الإعارة بشرط الحصول على نفس راتبه مع النادي الجديد أو رحيله بشكل نهائي حال تلقى عرضا مناسبا".

وأوضح "توروب أبلغ الأهلي بعدم ممانعته في رحيل جراديشار ولكن بشرط ضم مهاجم أفضل في نفس فترة الانتقالات".

وواصل المصدر "الأهلي في مفاوضات متقدمة بشأن ضم حامد حمدان في يناير المقبل ويتواصل مع بتروجت واللاعب لبحث إمكانية حسم الصفقة بشكل رسمي".

واختتم تصريحاته "الأهلي أبلغ توروب بالعرض البرتغالي المقدم لأحمد نبيل كوكا وينتظر حسم مصيره قبل يناير، ومحمد مجدي أفشة استقر على الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية ودراسة العروض المقدمة".

الأهلي توروب جراديشار أشرف داري
نرشح لكم
خبر في الجول - دغموم يغيب عن صفوف المصري لسبب عائلي كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي خبر في الجول - الأهلي يدرس استمرار سيحا وخروج حمزة علاء للإعارة عمرو زكي يتحدث عن فترة غيابه وسبب عدم تحقيقه لمسيرة صلاح وعرض أستون فيلا التاريخي سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم أفشة يشارك في تدريبات الأهلي.. وموقف طاهر من الإصابة
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) زامبيا.. زملاء ديانج يقتربون من التسجيل 45 دقيقة | أمم إفريقيا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة 52 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم 56 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر ساعة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - المصري (4)-(2) دكرنس.. جووووول بامبو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519686/مصدر-من-الأهلي-يكشف-لـ-في-الجول-تطورات-ملف-المحترفين-والراحلين-وموقف-توروب