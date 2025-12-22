تقرير: أستون فيلا يستفسر عن إمكانية ضم تير شتيجن في يناير

يستعد برشلونة لتدعيم الدفاع في يناير، وفي الوقت نفسه قد يغادر واحد أو اثنان من لاعبي الفريق مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية.

ويعتبر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق أبرز المرشحين للخروج في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اهتمام عدة أندية بضم تير شتيجن في يناير المقبل أبرزهم أستون فيلا الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا قد أرسل استفسارا رسميا إلى برشلونة من أجل دراسة إمكانية ضم حارس المرمى الألماني.

تير شتيجن عاد مؤخرا للمشاركة في فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا على جوادالاخارا، لكن من المرجح أن تكون هذه المباراة الوحيدة له هذا الموسم.

سبق وأن أوضح هانز فليك أن الحارس البالغ 33 عاما ليس ضمن خططه، ولهذا طُلب منه البحث عن نادٍ جديد لضمان مشاركته مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الصيف المقبل.

وكان بايرن ميونيخ قد استبعد فكرة ضم تير شتيجن إلى صفوف الفريق.

برشلونة لن يمانع إتمام الصفقة مع أستون فيلا، لكن بالنسبة لتير شتيجن نفسه، الانتقال إلى النادي الإنجليزي قد لا يكون الخيار المثالي إلا في حال رحيل حارسهم الأساسي إيميليانو مارتينيز خلال السوق الشتوي.

النادي الكتالوني يفضل رحيله الآن، لكن يبقى السؤال حول ما إذا كانت أندية أخرى ستدخل المنافسة خلال الأسابيع المقبلة.