تقرير: دي روسي يطمح لتدعيم هجوم جنوى بضم دجيكو

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

أبدى دانييل دي روسي المدير الفني لفريق جنوى ثقته في قدرته على تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

خاصة مع منافسة الفريق هذا الموسم لتفادي المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وكشف موقع توتو ميركاتو عن رغبة دي روسي في تدعيم الهجوم بضم إدين دجيكو.

ولم يتمكن دجيكو من ترك بصمته مع فيورنتينا حتى الآن بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة القوية بين دي روسي ودجيكو تفتح الباب أمام انتقال محتمل حال قرر اللاعب الرحيل عن فيورنتينا.

ولعب دجيكو 18 مباراة مع فيورنتينا ولكن بإجمالي 722 دقيقة فقط، إذ لعب 236 دقيقة فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

وسجل دجيكو هدفين مع فيورنتينا بدوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل جنوى المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة عقب 16 جولة بالدوري الإيطالي.

ويبتعد جنوى بفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط، عن فيرونا الذي حقق 12 نقطة ويواجه ميلان الأسبوع المقبل.

