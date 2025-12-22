كأس عاصمة مصر - بسيوني حكما لمواجهة غزل المحلة ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي محمود بسيوني مهمة إدارة مواجهة غزل المحلة ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وافتتح الأهلي مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة أمام إنبي بهدف دون رد، بينما بنفس النتيجة فاز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من طلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.

وجاء طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة ضد الأهلي كالآتي:

حكم ساحة: محمود بسيوني

حكم مساعد 1: عماد فرج

حكم مساعد 2: هشام ربيع

حكم رابع: محمد عبد العليم

حكم فيديو: وليد ناجي

حكم فيديو مساعد: محمد القاضي

ويستضيف غزل المحلة مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على سيراميكا والخسارة من إنبي.

بينما غزل المحلة خسر مباراته الوحيدة التي خاضها أمام فاركو بهدف دون مقابل.