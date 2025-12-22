خبر في الجول - الأهلي يدرس استمرار سيحا وخروج حمزة علاء للإعارة

يدرس النادي الأهلي استمرار محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى الفريق هذا الموسم وعدم خروجه على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بعد قيد حمزة علاء في يناير المقبل في صفقة انتقال حر وتوقيعه للأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس استمرار سيحا مع الفريق وعدم خروجه للإعارة خاصة بعد الاعتماد عليه في كأس عاصمة مصر.

وخاض سيحا مواجهتي الأهلي ضد كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر، واستقبل هدفا واحدا من ركلة جزاء.

بينما يدرس الأهلي خروج حمزة علاء للإعارة في يناير من أجل حصوله على فرصة المشاركة بعد قيده في يناير.

ويعتبر النادي المصري أبرز المهتمين بضم حمزة علاء في يناير لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وفسخ حمزة علاء تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي بسبب تأخر قيده لتأخر إجراءات تصريح العمل وعدم خوض أي مباراة.

وسينضم علاء لقائمة الأهلي بدءا من يناير المقبل وسينتهي تعاقده في صيف 2029.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.