أمم إفريقيا - الركراكي: لم نرغب في المجازفة بـ حكيمي.. وننتظر عودته بفارغ الصبر

تحدث وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بإسهاب عن تطورات موقف نجمه أشرف حكيمي من المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وفاز المغرب على جزر القمر بهدفين دون مقابل في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت أنظار حكيمي الذي يغيب عن الملاعب منذ أوائل نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "في الوقت الحالي، أشرف حكيمي ليس ضمن التشكيلة. حاليا، سيكون الاعتماد على اللاعبين الآخرين".

وأضاف "إذا عاد أشرف، سنرى. يمكننا اللعب بظهير أيسر القدم، أو بظهير أيمن في الجهة اليسرى. لا يمكنني الشكوى، أملك 3 أظهرة ممتازين".

وتابع "أنس صلاح الدين يمر حاليا بمرحلة تطور كبيرة، ومعنا سيُصبح واحدا من أفضل الأظهرة. لدينا نصير مزراوي، وهو من أفضل اللاعبين فنيا في مركزه. ولدينا أشرف حكيمي".

ويتواجد نجم باريس سان جيرمان على رأس قائمة المغرب في كأس أمم إفريقيا، رغم غيابه منذ نحو 7 أسابيع.

وأكمل الركراكي "المنافسة موجودة، وقد رأينا أمام جزر القمر أننا لعبنا بدون حكيمي. وربما سنلعب مستقبلا بدون مزراوي، أو بدون صلاح الدين".

وشدد "المهم هو أنني أملك خيارات، ولست في موقف شك أو قلق. في السابق، غياب حكيمي كان يثير القلق، أما الآن، فيمكننا السماح له بالراحة والعودة تدريجيا. لكن ما هو مؤكد، أن حكيمي سيلعب".

واعترف "في الواقع، نحن بحاجة إلى حكيمي، لأنه أفضل لاعب إفريقي وأحد أفضل اللاعبين في العالم. لا يوجد أي منتخب في العالم يمكنه الاستغناء عن أفضل لاعب لديه. وبصراحة، لو كان حكيمي معنا أمام جزر القمر، لكنا بالتأكيد أفضل".

ووصل "لكن كما قلت، مزراوي لاعب رائع، وكنت دائما أضعه في نفس مستوى حكيمي، رغم اختلاف الخصائص بينهما. عندما يكون لدينا حكيمي، أسلوب اللعب يختلف، وأظن أن أسلوبه كان سيساعدنا أكثر على الجانب الأيمن".

وأوضح "لم نرغب في المجازفة، لقد عاد حكيمي بسرعة أكبر من المتوقع، ونحن نأخذ كل الحيطة لأنه من المهم أن نستعيده لهذا البطولة بشكل كامل، وليس فقط لعشرين دقيقة أو مباراة واحدة".

وأتم "سنعيد تقييم حالته خلال 48 ساعة، لنقرر إن كان بإمكانه بدء مباراة مالي يوم الجمعة، وكما قلت سابقا، إن كان سيبدأ أو لا، سنحسم ذلك في آخر لحظة. لكننا مقتنعون أنه سيلعب في هذه البطولة وننتظره بفارغ الصبر".

منتخب المغرب سيلتقي بمالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وفي اليوم نفسه سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر بالمجموعة ذاتها.

video:1