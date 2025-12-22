تقرير: ميلان وإنتر يستهدفان 180 مليون يورو سنويا من ملعبهما الجديد

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 12:05

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - ميلان - إنتر

يخطط ناديا ميلان وإنتر لتحقيق عائد سنوي يقترب من 180 مليون يورو من إيرادات المباريات، بعد بناء ملعب جديد بدلا من ملعب سان سيرو التاريخي.

اشترى ميلان وإنتر منطقة سان سيرو بالكامل، بما في ذلك ملعب جوزيبي مياتزا، بعدما كان مملوكا لمجلس مدينة ميلانو، ويستعد الناديان لتقديم المخطط الرسمي لبناء ملعب جديد في نفس المنطقة.

يتقاسم ميلان وإنتر ملعب سان سيرو منذ سنوات طويلة، في خطوة وصفها جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر بأنها لحظة تاريخية في كرة القدم الإيطالية.

وأكد ماروتا على احترام الناديين لقيمة الملعب التاريخية والسعي لبناء صرح جديد يحتضن لحظات كروية أعظم في المستقبل.

وبحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت يأمل الناديان الانتهاء من بناء الملعب الجديد بحلول عام 2030، ويستهدف المشروع تحقيق إيرادات لا تقل عن 180 مليون يورو في الموسم الواحد من عائدات يوم المباراة.

ويجذب ملعب سان سيرو حاليا جماهير من مختلف أنحاء العالم لحضور مباريات ميلان وإنتر، مع توقعات بزيادة الإقبال السياحي الكروي على إيطاليا فور افتتاح الملعب الجديد.

خاصة مع انخفاض تكلفة حضور المباريات مقارنة بدوريات أوروبية أخرى.

ويراهن الناديان على أن الملعب الجديد سيكون نقطة جذب عالمية، تعزز العوائد المالية وتمنحهما قدرة أكبر على المنافسة محليا وأوروبيا خلال السنوات المقبلة.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر سان سيرو
