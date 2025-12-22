بعد انضمامه لقائمة أمم إفريقيا.. ليكيب: ليون يقترب من ضم لاعب منتخب الجزائر

اقترب نادي ليون من التعاقد مع الجزائري حيماد عبدلي لاعب وسط أنجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل ستة أشهر من نهاية عقده مع فريقه.

ويرتبط عبدلي بتعاقد مع أنجيه الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بعد أيام من انضمام عبدلي إلى قائمة منتخب الجزائر المشاركة في أمم إفريقيا بدلا من حسام عوار الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة ليكيب عن توصل ليون لاتفاق مبدئي مع اللاعب صاحب الـ26 عاما من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الشتاء.

ويأتي ذلك في ظل سعي النادي لتدعيم خط الوسط تحسبا لرحيل بعض لاعبيه خلال الفترة المقبلة.

ويفضل ليون حسم الصفقة مبكرا خاصة مع احتمالية بيع الأمريكي تانر تيسمان في حال وصول عرض مناسب من أندية إنجليزية، ما دفع الإدارة للتحرك مبكرا وفتح باب المفاوضات مع عبدلي.

يقدم عبدلي موسما مميزا مع أنجيه، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الفرنسي، كما يتواجد حاليا في المغرب رفقة منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث سبق له التحدث مع المدرب باولو فونسيكا حول مشروع الفريق.

وأشار التقرير إلى عدم حسم الاتفاق بشكل نهائي حتى الآن، إذ يبقى التحدي أمام ليون إقناع أنجيه بالتخلي عن لاعبه خلال يناير، بعدما لم يكن النادي يرغب في رحيله خلال الشتاء، بينما قد تتجاوز قيمة الصفقة مليون يورو بقليل.

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة للمرة 21 والتاسعة على التوالي.

بطل 1990 و2019 ودع آخر نسختين من دور المجموعات وبدون تحقيق أي انتصار.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.