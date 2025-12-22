أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم تحكيم لقاء مصر وزيمبابوي

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

عيسى سي - حكم نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.

ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي في الجولة الافتتاحية مساء الاثنين.

ويقود السنغالي عيسى سي المباراة ومعه مساعدين سنغاليين.

وجاء الطاقم كاملا على النحو التالي:

Image

حكم الساحة: السنغالي عيسى سي

مساعد أول: السنغالي جبريل كامار

مساعد ثاني: السنغالي نوحي بانجورا

حكم رابع: البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا

حكم تقنية الفيديو: الكيني ديكينز مميسا

مساعد حكم تقنية الفيديو: الموريشوسية ماريا ريفيت

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء.

عيسى سي مصر زيمبابوي كأس أمم إفريقيا
