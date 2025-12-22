أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم تحكيم لقاء مصر وزيمبابوي
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 11:33
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.
ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي في الجولة الافتتاحية مساء الاثنين.
ويقود السنغالي عيسى سي المباراة ومعه مساعدين سنغاليين.
وجاء الطاقم كاملا على النحو التالي:
حكم الساحة: السنغالي عيسى سي
مساعد أول: السنغالي جبريل كامار
مساعد ثاني: السنغالي نوحي بانجورا
حكم رابع: البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا
حكم تقنية الفيديو: الكيني ديكينز مميسا
مساعد حكم تقنية الفيديو: الموريشوسية ماريا ريفيت
وتنطلق المباراة في العاشرة مساء.
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر أمم إفريقيا - الركراكي: لم نرغب في المجازفة بـ حكيمي.. وننتظر عودته بفارغ الصبر أمم إفريقيا - حسام حسن.. القارة السمراء تعرف أمجاده بعد انضمامه لقائمة أمم إفريقيا.. ليكيب: ليون يقترب من ضم لاعب منتخب الجزائر أمم إفريقيا - نايف أكرد: صعوبة مواجهة جزر القمر كونها افتتاحية.. ونحتاج لعودة سايس