أمم إفريقيا - نايف أكرد: صعوبة مواجهة جزر القمر كونها افتتاحية.. ونحتاج لعودة سايس

نايف أكرد النادي : أولمبيك مارسيليا المغرب

أعرب نايف أكرد عن سعادته بتحقيق أول ثلاث نقاط لمنتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا.

وتغلب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا بهدفين دون مقابل.

واُستبدل سايس مبكرا في الشوط الأول بسبب تعرضه للإصابة.

وقال نايف أكرد مدافع منتخب المغرب في تصريحات للصحفيين: "كانت مباراة صعبة ضد جزر القمر كونها مباراة افتتاحية".

وشدد "أهم شيء هو تحقيق الثلاث نقاط، لدينا لاعبون يشاركون لأول مرة في أمم إفريقيا لكننا كنا واثقين في أنفسنا".

وكشف أكرد "الركراكي قال لنا أن هناك من سيبدأ العمل وآخرون سينهون المهمة، على سبيل المثال أيوب الكعبي دخل في الشوط الثاني وسجل هدفا رائعا وأنا سعيد من أجله".

واختتم أكرد تصريحاته "إصابة رومان سايس أثارت قلق الجماهير، ونتمنى أن تكون بسيطة لأن المنتخب في حاجة إليه".

المغرب سيلتقي مالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، وفي نفس اليوم سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر بالمجموعة.