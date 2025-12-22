أمم إفريقيا - جناح المغرب: مباريات الافتتاح لا تكون سهلة أبدا

يتفهم إسماعيل صيباري جناح المغرب الإحباط الذي شعر به الجمهور المغربي بعد الشوط الأول من مباراة الفريق ضد جزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.

وتغلب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا بهدفين دون مقابل، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وإهدار ركلة جزاء مغربية.

وقال صيباري في تصريحات للصحفيين: "أتفهم الإحباط بعد ما حدث في الشوط الأول، لكن مباريات الافتتاح لا تكون سهلة أبدا".

وأضاف نجم أيندهوفن "جزر القمر منتخب جيد. كان علينا التحلي بالصبر وتدوير الكرة. الفرص كانت موجودة".

وتابع "في الشوط الثاني، وبفضل جودتنا، واصلنا اللعب وفي النهاية سجلنا الأهداف".

وأتم "تألق براهيم دياز؟ إنه يقدم الكثير للفريق. صبر، قام بواجبه، ثم نال المكافأة بتسجيل هدف والحصول على جائزة رجل المباراة".

منتخب المغرب سيلتقي بمالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وفي اليوم نفسه سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر بالمجموعة ذاتها.

