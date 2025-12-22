عمرو زكي يتحدث عن فترة غيابه وسبب عدم تحقيقه لمسيرة صلاح وعرض أستون فيلا التاريخي

عمرو زكي

ظهر عمرو زكي مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق بعد فترة طويلة من الغياب.

وتحدث عمرو زكي عن فترة غيابه ومسيرته الاحترافية وحصوله على عرض تاريخي من أستون فيلا لضمه مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

وقال عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق عبر قناة ON E: "لم أرغب في الظهور الفترة الأخيرة وعانيت من الشائعات، ابنتي تواصلت معي وكانت غاضبة من تكرار شائعات وفاتي، ولا أعلم سبب خروج شائعات ضدي".

وتابع "إذا كان ذلك من أجل الاطمئنان عليّ فلماذا لم يتم التواصل معي، أما إذا كان لاستفزازي من أجل الظهور فذلك أسوأ لأنني كنت سأخرج بصورة سيئة".

وكشف زكي "لم أتعود على طلب شيء من أحد وكنت أتمنى تواصل البعض معي، ولذلك أحب وأحترم عصام الحضري وأحمد حسن لأن الثنائي كان على تواصل بي بشكل دائم للاطمئنان على عمرو زكي بدون هدف أو مقابل".

وشدد "مسيرة كل لاعب كرة قدم بها نجاحات وإخفاقات، وتعلم قيمتك الحقيقية عند التواصل مع المواطن البسيط الذي يحبك دون حسابات".

وأضاف "بالتأكيد كانت لدي أخطاء خلال مسيرتي، لكن في التوقيت نفسه كانت لدي طموحات سعيد بتحقيقها مثل حلم الاحتراف وعملي الخاص الذي بدأت فيه منذ عام 2008".

أما عن عد وصوله لما حققه محمد صلاح أجاب "بالتأكيد هناك تقصير في بعض الأمور مني تسبب في عدم تحقيقي لمسيرة مشابهة لكن هناك ظروف أخرى مثل الإصابات على سبيل المثال".

وأوضح "الانتقال من الدوري المصري إلى الإنجليزي أمر صعب جدا، ويجب أن تتدرج في الخطوات بالطريق الصحيح، ليست لدينا الثقافة الاحترافية في مصر والدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم".

واختتم عمرو زكي تصريحاته "المسؤول عن الرياضة في نادي الزمالك وقت تواجدي من أسباب عدم استمراري في لعب كرة القدم، كانت هناك محادثات من ريال مدريد لكن العرض الرسمي الذي وصل النادي كان من أستون فيلا بمقابل 14 مليون جنيه إسترليني".

ونجح عمر زكي خلال 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي من تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف وحيد.

ولعب عمرو زكي مع ناديي ويجان وهال سيتي الإنجليزيين، بينما اختتم مسيرته في المقاولون العرب في صيف 2015.

وتألق عمرو زكي بقميص الزمالك وسجل 35 هدفا وصنع 9 آخرين خلال 73 مباراة.

كما حقق "البلدوزر" عمرو زكي لقبي أمم إفريقيا نسختي 2006 و2008.

الدوري المصري عمرو زكي الزمالك منتخب مصر
