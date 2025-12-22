أمم إفريقيا - مؤتمر دياز: كل المباريات صعبة.. وألعب من أجل الجماهير

أعرب براهيم دياز عن سعادته بعد تحقيق منتخب المغرب الانتصار الأول في بطولة أمم إفريقيا.

وتغلب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا بهدفين دون مقابل.

وسجل براهيم دياز هدف افتتاح البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال براهيم دياز عبر المؤتمر الصحفي: "جميع المباريات ستكون صعبة، خاصة إذا لعب المنافس بدفاع متأخر، وأشعر أننا بحاجة لبذل الكثير لخلق مزيد من الفرص".

وتابع "علينا الاستمرار ونواصل اللعب بهذه الطريقة لنستمر في التحسن، وبالتأكيد علينا صناعة الفرص لتسجيل الأهداف".

وأوضح "الفوز على جزر القمر يساعدنا كثيرا، لأنه عندما تلعب وتفوز فذلك يساعد من الناحية الجماهيرية".

وكشف دياز "نحن بحاجة إلى جمهور المغرب بشدة، وكانوا رائعين أمام جزر القمر، يجب أن نكون متحدين إذا أردنا تحقيق اللقب".

وشدد "أشعر أنني في بيتي هنا، وأن الناس يحبونني حقا وأنا أبادلهم نفس الشعور، لذلك أريد أن أعطي كل ما لدي على أرض الملعب لأجعل الجماهير فخوره فبدونهم لما كنت هنا".

واختتم دياز تصريحاته "لعبت كرة القدم من أجل الجماهير، وأريد تقديم كل شيء من أجل شعبنا".

المغرب سيلتقي مالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، وفي نفس اليوم سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر بالمجموعة.

