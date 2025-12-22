أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: إذا أردنا الذهاب بعيدا سنحتاج جميع اللاعبين

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 09:55

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أنه حال أراد المنتخب الذهاب بعيدا في أمم إفريقيا فسيحتاج جميع اللاعبين في القائمة.

وتغلب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا بهدفين دون مقابل.

واُستبدل سايس مبكرا في الشوط الأول بسبب تعرضه للإصابة.

وقال وليد الركراكي عبر المؤتمر الصحفي: "ننتظر التشخيص الدقيق لإصابة رومان سايس وما شعر به خلف الركبة، هل الأمر عضلي أم شيء آخر سنعرف ذلك لاحقا".

وأوضح "لا يمكنني تأكيد مغادرته الملعب بسبب شعور حقيقي بالإصابة أم لا".

وتابع الركراكي "أتمنى أن تكون إصابة سايس بسيطة، حتى نتمكن من استعادته خلال البطولة لأنه لاعب صاحب خبرة كبيرة".

وشدد مدرب منتخب المغرب "لدينا حلول وبدائل وقائمة متكاملة، ونمتلك وائل العيناوي وآدم سينا".

وكشف "نعلم جيدا أنه إذا أردنا الذهاب بعيدا في البطولة فسنحتاج جميع اللاعبين، لكن غياب سايس المحتمل يمثل عبئا على الفريق، وسيتعين علينا التعامل مع الغيابات".

واختتم الركراكي تصريحاته "أعتقد أن لدينا خبرة سابقة في هذا الأمر، لكن نأمل أن الأمر ليس بالخطير".

المغرب سيلتقي مالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، وفي نفس اليوم سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر بالمجموعة.

أمم إفريقيا المغرب الركراكي
