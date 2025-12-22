مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر 2025.. مصر في أمم إفريقيا ومواجهتان بالكأس

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 09:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر

ينطلق مشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب مساء اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر ديسمبر.

أمم إفريقيا

يلعب منتخب مالي أمام زامبيا ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في تمام الرابعة عصرا.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

بينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره أنجولا ضمن منافسات المجموعة الثانية في تمام السابعة مساء.

وتقام المباراة على استاد مراكش وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي في تمام العاشرة مساء على ملعب آحرار بمدينة أجادير.

وتذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

كأس مصر

يلعب المصري أمام فريق دكرنس ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة على استاد السويس في الثانية والنصف عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

بينما يلعب بيراميدز أمام مسار في نفس الدور على استاد بتروسبورت في تمام الخامسة مساء.

كأس السوبر الإيطالي

يستضيف ملعب الأول بارك في السعودية نهائي السوبر الإيطالي مساء اليوم الإثنين.

ويلعب نابولي أمام بولونيا في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة ثمانية السعودية.

