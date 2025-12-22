أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر - نيجيريا - محمود صابر

شدد محمود صابر لاعب منتخب مصر على استعداد الجميع للوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره بمواجهة زيمبابوي في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا.

وقال صابر عبر أون سبورت: "سنحاول تقديم بطولة جيدة، ومحمد صلاح يطالبنا دائما بالتركيز".

وأضاف "أشكر حسام حسن على ثقته في جميع اللاعبين، ومستعدون بشكل جيد للبطولة".

وأتم "نسير بخطى ثابتة وسنحاول تقديم بداية جيدة لإسعاد الشعب المصري وللوصول لأبعد نقطة في البطولة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي.

وتذاع جميع مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وتقام جميع لقاءات منتخب مصر على ملعب أحرار بمدينة أغادير المغربية.

ويأتي ترتيب مباريات المنتخب كالآتي:

الإثنين 22 ديسمبر - مصر × زيمبابوي - 10 مساء

الجمعة 26 ديسمبر - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

الإثنين 29 ديسمبر - مصر × أنجولا - 6 مساء

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي بشكل مباشر.

بينما يتم تأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.

محمود صابر منتخب مصر أمم إفريقيا
