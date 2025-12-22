أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - منتخب مصر

يرى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن هدف لاعبي الفراعنة الحالي هو الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية من أجل إسعاد الشعب المصري.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وقال الشناوي عبر أون سبورت: "أمم إفريقيا تختلف عن البطولات السابقة وهدفنا هو الفوز باللقب وإسعاد 120 مليون مصر".

وأضاف "نتحدث مع بعضنا البعض كلاعبين من أجل الفوز باللقب، ونشعر بالجمهور الذي يريد أن يتوج منتخب مصر بكأس الأمم ونريد أن نفرح معهم".

أمم إفريقيا - حسام حسن: الكل في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز.. وسنفعل كل شيء لحصد اللقب أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي

وأكمل "نخوض كأس الأمم خطوة بخطوة وأقول للجمهور أن يستمر في دعمنا حتى نستعيد اللقب الغائب".

وأتم تصريحاته "ضغط الإعلام والجمهور طبيعي، الأجواء جيدة في المعسكر ونعمل بشكل مميز مع حسام حسن وأشعر بالتفائل".

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم بمواجهة زيمبابوي. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في المغرب حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

محمد الشناوي كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر
