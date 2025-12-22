أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة

يرى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن هدف لاعبي الفراعنة الحالي هو الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية من أجل إسعاد الشعب المصري.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وقال الشناوي عبر أون سبورت: "أمم إفريقيا تختلف عن البطولات السابقة وهدفنا هو الفوز باللقب وإسعاد 120 مليون مصر".

وأضاف "نتحدث مع بعضنا البعض كلاعبين من أجل الفوز باللقب، ونشعر بالجمهور الذي يريد أن يتوج منتخب مصر بكأس الأمم ونريد أن نفرح معهم".

وأكمل "نخوض كأس الأمم خطوة بخطوة وأقول للجمهور أن يستمر في دعمنا حتى نستعيد اللقب الغائب".

وأتم تصريحاته "ضغط الإعلام والجمهور طبيعي، الأجواء جيدة في المعسكر ونعمل بشكل مميز مع حسام حسن وأشعر بالتفائل".

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم بمواجهة زيمبابوي. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في المغرب حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.