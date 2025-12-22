أمم إفريقيا - حسام حسن: الكل في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز.. وسنفعل كل شيء لحصد اللقب

أوضح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أن الهدف هو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في أمم إفريقيا 2025 في بداية مرحلة المجموعات.

وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر عبر موقع كاف: "كل لاعب في منتخب مصر يمتلك عقلية الفوز بالفعل، وهذا أمر رائع، حققت أمم إفريقيا كلاعب في 1986 و1998 و2006. وسنفعل كل شيء ممكن من أجل رفع اللقب هذا العام".

وأضاف "تحقيق لقب أمم إفريقيا يحتاج مجهودا كبيرا من كل لاعبي الفريق، مصر دائما مرشحة للفوز بأي بطولة نظرا لتاريخها خاصة في أمم إفريقيا، فنحن نحمل اللقب 7 مرات".

وأكمل "طموح مصر في أمم إفريقيا 2025؟ كما قلت، نلعب دائما من أجل الفوز، وها ما أطلبه من اللاعبين، لدينا لاعبين كبار ومتحفزون من أجل الفوز باللقب".

وتابع "أحترم كل خصومنا، مجموعتنا قوية وتضم لاعبين كبار، والكرة الإفريقية تطورت مؤخرا، لكن سنفعل كل ما لدينا لإسعاد الشعب المصري وحصد اللقب".

وواصل "أشكر الاتحاد الإفريقي على تطويره للبطولة، سواء تسويقيا أو فنيا، الكرة الإفريقية تتطور بشكل رائع في السنوت الأخيرة، وكل الدول تجاهد لتحقيق البطولة، مصر استضافت بعض من أنجح نسخ أمم إفريقيا، والمغرب لديها مستقبل كبير على المستوى التنظيمي، وأنا واثق من تقديم المغرب لنسخة استثنائية".

وأتم "رسالتي للجماهير المصري؟ أشكرهم على الدعم المتواصل للمنتخب، وإن شاء الله سنقدم كل ما في وسعنا للفوز باللقب، والمنتخب المصري دائما مصدر سعادة لجماهيره، ونعدهم بأننا سنجعلهم يشعرون بالفخر".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي.

وتذاع جميع مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وتقام جميع لقاءات منتخب مصر على ملعب أحرار بمدينة أغادير المغربية.

ويأتي ترتيب مباريات المنتخب كالآتي:

الإثنين 22 ديسمبر - مصر × زيمبابوي - 10 مساء

الجمعة 26 ديسمبر - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

الإثنين 29 ديسمبر - مصر × أنجولا - 6 مساء

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي بشكل مباشر.

بينما يتم تأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.