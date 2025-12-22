أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة

أبدى رومان سايس قائد منتخب المغرب تفاؤله بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جزر القمر.

وتغلب المغرب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية لأمم إفريقيا بهدفين دون مقابل.

واُستبدل سايس مبكرا في الشوط الأول بسبب تعرضه للإصابة.

وقال رومان سايس قائد منتخب المغرب عبر قناة بي إن سبورتس: "الأمر غريبا نوعا، أشعر أنها ليست نفس الإصابة التي حدثت لي في السابق".

وتابع "شعرت بأمر مختلف كألم بسيط على جانب الركبة، ولا أظن أن الأمر يتعلق بالرباط الصليبي".

وأوضح سايس "فضلت المغادرة مبكرا وعدم المجازفة لأن المنتخب كان يحتاج العناصر الجاهزة في هذه المباراة".

وكشف قائد منتخب المغرب "لن أستعجل وسأنتظر الفحوصات الطبية وأتمنى العودة سريعا لمساعدة الفريق، إذا خيروني بين عدم اللعب وتتويج المغرب لأخترت حصد اللقب بالتأكيد".

واختتم رومان سايس تصريحاته "هذه هي آخر أمم إفريقيا بالنسبة لي، وجهزت نفسي بشكل جيد خاصة مع غيابي لفترة بسبب الإصابة، وإن شاء الله أعود في أسرع وقت ممكن".

المغرب سيلتقي مالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، وفي نفس اليوم سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر بالمجموعة.

