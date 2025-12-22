سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع

أعرب محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بالمشاركة في كأس عاصمة مصر والظهور الرسمي الأول مع الفريق.

وشارك سيحا أمام كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا بقميص الأهلي في كأس عاصمة مصر.

وقال سيحا عبر موقع الأهلي الرسمي: "اللعب مع الفريق الأول بالنادي وارتداء قميصه حلم ينتظره أي لاعب، ومجرد المرور بجانب أسوار الأهلي ‏يعد فخرًا كبيرًا".

وأوضح "شعرت بهذا الأمر عند مشاركتي مع الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، وكانت سعادتي لا توصف بتمثيل الأهلي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، و‏أسعى لتقديم أفضل ما لديّ ولأكون على قدر الثقة والمسئولية".‏

وأضاف سيحا "تلقيت مساندة من كل زملائي بالفريق قبل خوض أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام إنبي، وهذه عادة الجميع داخل النادي، وأمر طبيعي؛ لأننا جميعًا على قلب رجل واحد، ونساند بعضنا في مثل هذه المواقف".‏

وشدد حارس مرمى الأهلي "سعيد للغاية بتواجدي في الفريق إلى جانب أسماء مميزة مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، التدرب مع ‏أفضل حراس في مصر وإفريقيا يمنحني دوافع كبيرة، خاصة مع الاحتكاك بهم، وهو ما يزيد من الدوافع خلال التدريبات".

وواصل "الفترة الماضية شهدت تقديم عروض قوية مع زيادة مساحة الانسجام وحتى قبل الفوز ببطولة السوبر المصري، كان الأهلي قد ‏وصل إلى مرحلة مميزة من الأداء؛ مما يعطي مؤشرات إيجابية نحو تقديم عروض قوية في الفترة القادمة، والفوز بكل البطولات ‏بالموسم الجاري".

وكشف سيحا "لتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية كان حدثًا كبيرًا، كل لاعب كان يتمنى المشاركة في هذا المحفل العالمي، والأهلي قادر على ‏وضع اللاعبين في المنافسة بمكانة عالمية".

واختتم سيحا تصريحاته "على الصعيد الشخصي أتمنى أن أكون صاحب بصمة في مباريات الفريق، وأحصل على العديد من البطولات، وأكتب لنفسي ‏تاريخًا مميزًا مع الأهلي، نعمل بكل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير، ‏ولا يوجد أجمل من سماع هتافات الجماهير لنا؛ وأتمنى أن يستمر دعمهم لنا خلال الفترة ‏القادمة".‏