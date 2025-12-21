أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 23:38
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر استعداداته لخوض أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب أمام زيمبابوي.
ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم بمواجهة زيمبابوي. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة غدا الإثنين.
وشارك في مران منتخب مصر كل اللاعبين بشكل طبيعي وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.
وسبق المران جلسة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.
ويترأس بعثة منتخب مصر في المغرب حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.
