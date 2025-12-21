أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 23:30

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - المغرب - جزر القمر

شدد أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب على أن هدف أسود الأطلس الآن هو حسم التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفاز المغرب على جزر القمر بهدفين دون رد في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وسجل الكعبي هدف المغرب الثاني في المباراة بضربة مقصية رائعة.

وقال الكعبي عقب المباراة لـ بي إن سبورتس: "حققنا نتيجة إيجابية في أول مباراة، والأهم في دور المجموعات هو الفوز وحصد النقاط".

وأضاف "نفذنا تعليمات المدرب وليد الركراكي ولذلك حققنا الفوز، ونلعب كل مباراة على حدة".

وأتم تصريحاته "الآن سوف نستعد لمباراة مالي وسنحاول الفوز بها من أجل حسم التأهل للدور الثاني".

