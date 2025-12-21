أنوار مغربية

حقق منتخب المغرب الفوز في افتتاح أمم إفريقيا 2025 على جُزر القمر بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

سجل هدفي المغرب كل من براهيم دياز وأيوب الكعبي.

على ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط نثر منتخب المغرب أنواره في قارة إفريقيا كلها.

مدينة الرباط تُعرف بلقب"مدينة الأنوار" والذي أطلقه الملك محمد السادس في 2014 على عاصمة المغرب الإدارية والسياسية التي تحمل إرثا إسلاميا عريقا وباتت وجهة سياحية رئيسية في البلاد.

في سبتمبر 2025 اُفتتح ملعب الأمير مولاي عبد الله استعدادا للاستضافة كأس العالم 2030 وكان شاهدا اليوم على انطلاق النسخة 35 من أمم إفريقيا.

بداية من حفل افتتاح رائع وبعدها بسيطرة كاملة على المباراة توجها بهدفين رائعين -الثاني أكثر روعة في الحقيقة- حقق المغرب الانتصار رقم 20 لأصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية.

الآن سيكون على منتخب المغرب الذي سيخوض مبارياته في البطولة على هذا الملعب أن يواصل في مد أنواره من الرباط لكل أطراف القارة، عسى أن يحقق اللقب القاري في النهاية لأول مرة منذ 1976.

بالطبع منتخب المغرب تصدر ترتيب أمم مجموعته بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة مالي ضد زامبيا غدا الإثنين.

المغرب ستلتقي مالي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، وفي نفس اليوم سيتواجه منتخبا زامبيا وجزر القمر.

















































































التشكيل

تواجد أشرف حكيمي عن دكة بدلاء الأسود، وعوضه نصير مزراوي كظهير أيمن ضمن خيارات وليد الركراكي المدير الفني.

وأًصبح سايس رابع أكبر لاعب مغربي مشاركة في أمم إفريقيا تاريخيا بعمر 35 عاما و8 أشهر.

وقاد سفيان رحيمي في الهجوم وبجوار إسماعيل صيباري ونائل العيناوي، فيما جلس يوسف النصيري وأيوب الكعبي على مقاعد البدلاء.

وقاد يوسف ماتشامانجا الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ المنتخب القمري الهجوم، وتواجد ألفرادو بن نبوهان الهداف التاريخي للمنتخب على الدكة وهو صاحب الـ 19 هدفا للمنتخب.

وصف المباراة

بدأ المنتخب المغربي مشواره في اللقاء بضغط قوي بحثا عن هدف مبكر يزيح التوتر.

في الدقيقة 7 تحصل براهيم دياز على ركلة جزاء، ويبدو أن الأجواء المشحونة ستصبح أهدأ.

وبعد 3 دقائق انبرى سفيان رحيمي للركلة وسددها على يمين الحارس لكنها وجدت يانيك باندور في الموعد مبعدا إياها عن مرماه.

video:1

وباتت تلك رابع ركلة جزاء يهدرها لاعبو المغرب في أمم إفريقيا من آخر 6 سددوها في البطولة.

في الدقيقة 15 سقط رومان سايس في سباق مع لاعب جُزر القمر، ونزل الطاقم الطبي لعلاجه، لكنه لم يستطع استكمال اللقاء وعوضه جواد الياميق في الدقيقة 18.

استمر ضغط أسود الأطلس في الدقائق التالية، وفي الدقيقة 29 سدد إسماعيل صيباري كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وتحصل يانيس كاري ظهير جُزر القمر في الدقيقة 36 على أول بطاقة صفراء في البطولة.

تواصل الضغط الهجومي، وفي الدقيقة 42 طالب لاعبو المغرب بالحصول على ركلة جزاء لصالح براهيم دياز، وعاد جان جاك ندالا حكم المباراة لتقنية الفيديو وعاد لأرض الملعب رافضا احتسابها.

استمرت المحاولات المغربية وتحصل براهيم دياز على بطاقة صفراء بعد تدخل على حارس جُزر القمر في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني بدأ المنتخب المغربي بضغط هجومي شرس وفي الدقيقة 55، أرسل مزراوي عرضية أرضية حوّلها براهيم دياز في الشباك مسجلا أول أهداف البطولة.

video:2

وكاد يوسف ماتشمانجا أن يعدل النتيجة بمجهود فردي رائع بمراوغة وتوغل صوب المنطقة لكن ياسين بونو كان في الموعد ومنعها بقدمه في الدقيقة 59.

وخرج ياسين بونو بشباك نظيفة في 7 مباريات في أمم إفريقيا محطما رقم بادو الزاكي كأفضل حارس مغربي في تاريخ البطولة.

وفي الدقيقة 63 تصدى باندير ببراعة لفرصة محققة للمغرب على مرتين.

وأجرى وليد الركراكي أول تغييرين في اللقاء بمشاركة عبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي بدلا من أوناحي ورحيمي.

ورد كوزين مدرب جزر القمر بمشاركة باكاري سعيد وحكيم عبد الله بدلا من يوسف بنجالود وكاري في الدقيقة 67.

وباغت ماتشامنجا مرمى بونو بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 74 من عرضية أنس صلاح الدين سجل أيوب الكعبي هدفا سينافس بلا شك على جائزة الأفضل في البطولة بضربة مقصية رائعة على يمين الحارس مضيفا الهدف الثاني.

video:3

في الدقيقة 76 شارك آدم ماسينا ويوسف النصيري بدلا من صيباري ودياز.

وتحصل جواد الياميق على بطاقة صفراء في الدقيقة 78.

وشارك برهان ياسين وميزياني ماوليدا وقاسم مداهوما في 3 تغييرات متتالية لجزر القمر.

وأشهر ندالا بطاقة صفراء لأمرابط في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الأسود في الافتتاح.