أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية

ربما حسم أيوب الكعبي مهاجم المغرب جائزة هدف البطولة بعد انطلاقها بأقل من 75 دقيقة.

وسجل الكعبي الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بمقصية رائعة في الدقيقة 74.

ويتقدم المغرب بهدفين دون رد، بعد أن سجل براهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55.

GOAL! 🇲🇦🚲 Sensational bicycle kick from Ayoub El Kaabi to double Morocco's lead 🔥#AFCON2025 #Morocco pic.twitter.com/4H4OLHyeuH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 21, 2025

الهدف هو الـ 30 للكعبي مع منتخبات المغرب في 61 مباراة، والـ18 مع المنتخب الأول في 49 مباراة.

ولعب الكعبي 12 مباراة في كأس الأمم للمحليين، سجل خلالها 12 هدفا.

كذلك هو أول أهداف الكعبي في كأس أمم إفريقيا، في مباراته الثامنة بالبطولة.

وهو الهدف الأول للكعبي مع المغرب منذ 5 سبتمبر 2025، حين سجل أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم.

وخرج رومان سايس قائد المغرب مصابا في الدقيقة 18، ليشارك جواد الياميق بدلا منه، بعد 7 دقائق من إهدار سفيان رحيمي لركلة جزاء.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي.

ويبحث أسود الأطلس أصحاب الأرض عن اللقب الثاني في تاريخهم، والأول منذ عام 1976.