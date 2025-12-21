أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

مقصية أيوب الكعبي

ربما حسم أيوب الكعبي مهاجم المغرب جائزة هدف البطولة بعد انطلاقها بأقل من 75 دقيقة.

وسجل الكعبي الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بمقصية رائعة في الدقيقة 74.

ويتقدم المغرب بهدفين دون رد، بعد أن سجل براهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - رجل التصفيات.. براهيم دياز يسجل أول أهداف البطولة في مشاركته الأولى أمم إفريقيا - مأساة الدقائق الأولى.. قائد المغرب يغادر الملعب باكيا

الهدف هو الـ 30 للكعبي مع منتخبات المغرب في 61 مباراة، والـ18 مع المنتخب الأول في 49 مباراة.

ولعب الكعبي 12 مباراة في كأس الأمم للمحليين، سجل خلالها 12 هدفا.

كذلك هو أول أهداف الكعبي في كأس أمم إفريقيا، في مباراته الثامنة بالبطولة.

وهو الهدف الأول للكعبي مع المغرب منذ 5 سبتمبر 2025، حين سجل أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم.

وخرج رومان سايس قائد المغرب مصابا في الدقيقة 18، ليشارك جواد الياميق بدلا منه، بعد 7 دقائق من إهدار سفيان رحيمي لركلة جزاء.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي.

ويبحث أسود الأطلس أصحاب الأرض عن اللقب الثاني في تاريخهم، والأول منذ عام 1976.

أيوب الكعبي المغرب كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة أنوار مغربية أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي أمم إفريقيا - رجل التصفيات.. براهيم دياز يسجل أول أهداف البطولة في مشاركته الأولى أمم إفريقيا - أليو ديانج: هدف مالي الأول في البطولة هو التتويج باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة دقيقة | أمم إفريقيا
سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع 17 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – بمشاركة الجميع.. منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة زيمبابوي 42 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – الكعبي: هدفنا الآن حسم التأهل أمام مالي 51 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
أنوار مغربية ساعة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519650/أمم-إفريقيا-أجمل-أهداف-البطولة-الكعبي-يسجل-الثاني-للمغرب-بمقصية-خرافية