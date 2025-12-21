أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

حرص هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على عقد جلسة مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، وذلك قبل مواجهة زيمبابوي.

وذلك في حضور حمادة الشربيني ومحمد أبو حسين عضوي المجلس، وذلك عقب المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء غد، بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا 2025.

وأكد هاني أبوريدة في كلمته مع اللاعبين أن الجميع ينتظر منهم ومن والجهاز الفني الوطني، بقيادة حسام حسن الكثير خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتتويج باللقب.

وهذا رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى، خاصة وأن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، مشدداً على ضرورة تحقيق لقب يضاف لهم ولإسعاد الجماهير المصرية.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم بمواجهة زيمبابوي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.