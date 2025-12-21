أمم إفريقيا - رجل التصفيات.. براهيم دياز يسجل أول أهداف البطولة في مشاركته الأولى

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

قص براهيم دياز شريط أهداف كأس أمم إفريقيا، بهدف المغرب الأول في مرمى جزر القمر.

الهدف جاء في الدقيقة 55 بعد تمريرة من نصير مزراوي.

هدف دياز الأول في كأس أمم إفريقيا، جاء في مباراته الأولى في حياته بكأس أمم إفريقيا.

وانضم دياز إلى المنتخب المغربي في مارس 2024، بعد "الكان" مباشرة.

وبذلك رفع براهيم دياز رصيده من الأهداف الدولية إلى 9 في 16 مباراة.

وسبق لدياز أن سجل 7 أهداف في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهدف في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب أمام جزر القمر في أولى مباريات المجموعة الأولى على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وخرج رومان سايس قائد المغرب مصابا في الدقيقة 18، ليشارك جواد الياميق بدلا منه، بعد 7 دقائق من إهدار سفيان رحيمي لركلة جزاء.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي.

ويبحث أسود الأطلس أصحاب الأرض عن اللقب الثاني في تاريخهم، والأول منذ عام 1976.

براهيم دياز المغرب كأس أمم إفريقيا
