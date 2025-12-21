"سأتحدث مع ديكو".. فليك يكشف إمكانية التعاقد مع بديل لـ كريستينسن

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

كشف هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعب جديد عقب إصابة أندرياس كريستينسن.

وتعرض كريستينسن للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال تدريبات الفريق أمس السبت.

وكشف فليك في تصريحات صحفية "سأتحدث مع ديكو يوم الإثنين بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب آخر".

وتابع "الأهم حاليا هو تعافي كريستنسن بشكل كامل. كان في حالة جيدة وقدم مستويات قوية في الكأس والتدريبات".

وشدد فليك "أتمنى لكريستينسن الشفاء العاجل والعودة في أقرب وقت".

واختتم فليك تصريحاته "الفريق مرهق بعض الشيء. الخيارات الدفاعية محدودة، وإدارة الوضع ليست سهلة. اللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم، والراحة ستكون مهمة لنا الآن. في النهاية الأهم هو حصد النقاط".

ويبدو أن مسيرة أندرياس كريستينسن مع برشلونة تقترب من نهايتها، رغم مكانته المميزة داخل غرفة الملابس وثقة الجهاز الفني فيه.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026.

لكن بحسب صحيفة سبورت، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.

وسجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ولامين يامال في الدقيقة 63.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة عقب خوض 18 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

بينما تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع.

وشهدت المباراة طرد ريناتو فيجا لاعب فياريال مباشرة في الدقيقة 39 نتيجة تدخل قوي على لامين يامال.

ونجح برشلونة في كسر سلسلة اللاهزيمة لفريق فياريال على ملعبه في الدوري الإسباني.

وكان فياريال قد نجح في الحفاظ على سجله دون خسارة على ملعبه لـ 14 مباراة متتالية في الدوري.