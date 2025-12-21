بايرن ميونيخ ينهي 2025 برباعية ضد هايدينهايم

أنهى بايرن ميونيخ عام 2025 بالفوز برباعية على هايدينهايم في الجولة 15 من الدوري الألماني.

وابتعد بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 41 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

وحقق بايرن ميونيخ 13 انتصارا من أصل 15 هذا الموسم في الدوري وتعادل في 2.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدفين في الشوط الأول من جوسيب ستانيسيتش في الدقيقة 15 ومايكل أوليس في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أضاف لويس دياز الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع لويس دياز مساهماته مع لـ 20 هدفا (13 هدفا و7 تمريرات حاسمة) في 22 مباراة مع البافاري.

وأنهى هاري كين اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 90+2.

ورفع كين رصيده لـ 19 هدفا في الدوري الألماني ويليه لويس دياز برصيد 8 أهداف.

كما وصل الهداف الإنجليزي لـ 60 هدفا في 2025 مع بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا، منها 30 هدفا في الموسم الحالي فقط.

